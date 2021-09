. Ma soprattutto i gol del grande “ex” dovranno essere distribuiti tra tutti, a cominciare dal ritrovato bianconero Kean che nel frattempo è bentornato in Nazionale con la sua doppietta di ieri sera alla Lituania. Allegri, che lo lanciò nel suo primo ciclo juventino, lo stima da sempre e siccome non ha mai sbagliato i giudizi sui giovani Kean sarà sicuramente una freccia in più nel reparto avanzato, insieme con i vari Morata, Kulusevski e Chiesa.Locatelli è un rinforzo importante per il centrocampo, ma il suo equilibrio tattico non basta. Ci vorrebbero la qualità e la continuità, come ai tempi recenti di Pirlo, Pogba e Marchisio, le caratteristiche dei campioni che non possono offrire Rabiot, Bentancur, Ramsey e McKennie.Storicamente è stato questo il vero punto di forza della squadra bianconera e non a caso la difesa è stata la meno battuta nei campionati dei primi otto scudetti consecutivi, con Conte (cinque volte) e Allegri (tre).. E le prime due giornate di questo nuovo campionato hanno subito confermato questi dubbi, perché Szcesny ha regalato i primi due gol a Udine e poi non è riuscito a evitare quello del clamoroso successo dell’Empoli. Morale: due partite e tre gol al passivo, una media non da Juventus in generale, non da una squadra da scudetto in particolare. Ma al di là dei nuovi dubbi sull’efficienza del portiere polacco, preoccupa l’età di Chiellini che guarda caso, a 37 anni compiuti il 14 agosto scorso, dall’inizio della stagione ha giocato soltanto una partita intera su cinque (due della Juventus e tre della Nazionale) quando è stato in campo dall’inizio alla fine contro la Svizzera.guarda caso interista, al fianco di Van Dijk. Il tempo sta dando ragione a Van Basten che lo ha criticato in passato per la sua scarsa personalità, un difetto emerso anche nella Juventus dove De Ligt troppe volte è sembrato più un gregario che un leader del reparto.Se a tutto ciò aggiungiamo che nella difesa a quattro di Allegri i due esterni sono Danilo (o Cuadrado) e Alex Sandro, più portati a spingere sulla fascia che a chiudere, e che la prima alternativa per il ruolo di centrale è Rugani, sempre in attesa della definitiva maturazione, è difficile essere ottimisti.E se non si ha più la miglior difesa del campionato non si rivince lo scudetto.