Il tecnico dellaMassimilianoha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Verona: ", con la palla che carambola sul palo e torna in mezzo... Il gol viene perché Szczesny non ha fretta e Gatti è lucido, abbiamo giocato una bella partita".- "Non meritava il cambio, ma era ammonito e poi ho pensato che se gli hanno annullato due gol vuol dire che non era proprio la sua serata. Sono soddisfatto".- "Grossa soddisfazione, in tanti si trovano in testa per la prima volta in assoluto, è un momento favorevole ma noi dobbiamo guardare al quinto posto che ci sta dietro per il nostro obiettivo".- "Kean sta migliorando molto, sia sotto l'aspetto mentale sia sotto quello tecnico. Ho un debole per Yildiz, capisce il gioco, è andato oltre sulla palla di Milik. Bene Miretti con le sue finte, ma sono bravi anche Huijsen, Nonge e gli altri. Capiscono i limiti e lavorano su di essi e sul loro equilibrio. E non scordiamoci Fagioli, che farà una grande carriera una volta rientrato con noi. Il calcio è uno sport maschio, l'obiettivo della Juve è quello di vincere queste partite, stiamo crescendo. Mi piace la definizione Juve giovane e operaia, avevo chiesto ordine e l'ho avuto".- "Spero che McKennie mantenga questa testa perché fa bene sia da mezzala sia da esterno. Bremer, Gatti, Milik mi hanno dato buoni segnali, da martedì riprenderemo a lavorare".