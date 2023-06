L'attenzione, dentro e fuori dalla Continassa, sembra già rivolta a quanto accadrà da lunedì. Il conto alla rovescia per Cristiano Giuntoli o la decisione di andare avanti con l'attuale gruppo di lavoro e la promozione di Giovanni Manna, la questione legata alla conferma di Max Allegri direttamente sull'asse diretto con John Elkann considerando la linea di fiducia totale ora dettata da Francesco Calvo e tutta l'area sportiva. Ma dall'ultima giornata può passare ancora qualcosa di importante: tre punti per salvare la Champions “sul campo” dall'alto valore interno, tre punti per tentare di scalare la classifica reale dalla zona Conference a quella Europa League. E allora Allegri spera di riuscire a spremere qualcosa da una squadra esausta, ribadendo quel 3-4-3 proposto contro il Milan.



PROBABILE FORMAZIONE – Questa la formazione provata alla Continassa.

Juventus (3-4-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Di Maria, Milik, Chiesa. All. Allegri.



A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Gatti, Riccio, Barbieri, Miretti, Kostic, Paredes, Sersanti, Kean.



Indisponibili: Bremer, De Sciglio, Fagioli, Kaio Jorge, Pogba, Soulé, Vlahovic

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno