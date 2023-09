Da Empoli a Empoli, la Juve cerca di riscrivere il proprio destino. Nella scorsa stagione è stata proprio la trasferta toscana a segnare il punto più basso, quello definitivo: lunedì dopo l'eliminazione in Europa League a Siviglia, durante il riscaldamento arriva il verdetto finale del -10 in classifica e in campo il tracollo contro il gruppo di Paolo Zanetti.A Empoli arriva una Juve più libera mentalmente dopo la chiusura del mercato, voci antiche e recenti sono ormai terminate anche per chi è rimasto in bilico fino all'ultimo. Ormai da qualche giorno invece Dusan Vlahovic sapeva che sarebbe stato di nuovo il perno dell'attacco e non l'ha vissuto come un problema ma con un'opportunità per il rilancio. Anche Max Allegri, che pure voleva Romelu Lukaku al suo posto, ripartirà da lui e da Federico Chiesa là davanti.Per il resto via libera ai titolarissimi Gleison Bremer e Danilo, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, con Timothy Weah a destra e Mattia Perin in porta al posto dell'acciaccato Wojciech Szczesny. Il dodicesimo uomo? Sempre di più, Paul Pogba.– Probabile formazione.A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro, Rugani, McKennie, Iling-Junior, Kostic, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Pogba, Milik, Kean, Yildiz.Indisponibili: Szczesny, De Sciglio.Diffidati: nessuno.Squalificati: nessuno.