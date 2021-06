La Juve di Max Allegri inizia a prendere forma. Lo fa partendo dai punti fermi, in attesa di novità dal mercato in entrata. Il primo nome è quello di Juan Cuadrado, esterno colombiano in scadenza nel 2022. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ex Lecce, Udinese e Chelsea prolungherà il suo legame con i bianconeri fino al 30 giugno 2023.



SCELTA DI MAX - Terzino o esterno, Cuadrado è stata una delle note più liete della stagione appena conclusasi sotto la guida di Andrea Pirlo. Si ripartirà da lui, dalla sua duttilità, dalla sua energia sulla fascia e anche dai suoi numeri, che raccontano di 2 gol e ben 19 assist in stagione. Allegri lo sa bene e vuole ripartire da lui. Vuole evitare, soprattutto, di iniziare la stagione con una pedina così fondamentale in scadenza: i contatti, avviati da tempo, sono proficui e porteranno, a breve, alla fumata bianca.