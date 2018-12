A margine dei Gazzetta Sports Awards, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai cronisti presenti, tra cui Alessandro De Felice per Calciomercato.com: "Come si alza l'asticella? Si ricomincia come tutte le altre settimane, siamo solo a dicembre. Quel che conta è come arrivare a marzo, lì bisognerà essere pronti per provare a portare a casa campionato e coppa. Speriamo sia la volta buona per la Champions".



JUVE-INTER - "Dare un segnale? Bisogna dare continuità di risultati, non sarà semplice perché l'Inter è una squadra con grandi valori tecnici, ben allenata che ha fatto una bella gara a Roma. Bisogna fare una grande partita, è il derby d'Italia: l'importante è che sia una bella serata di sport".



BENTANCUR - "E' diventato da Juve? E' giovane, del '97, è migliorato molto e ora fa meglio la mezzala che il centrale davanti alla difesa perché da solo fa fatica a gestire i tempi di gioco della squadra e deve migliorare su questo. Ha qualità importanti, è migliorato nella convinzione, è un giocatore importante".



RONALDO - "Ha aumentato la grande professionalità che c'è sempre stata alla Juventus. E' un giocatore straordinario, ragazzo che si è inserito molto bene con grande umiltà. Poi soprattutto la competitività che lui ha e che mette tutti i giorni: uno che ha vinto cinque Palloni d'Oro, nonostante tutto quello che ha vinto è un esempio tutti i giorni, si cura in ogni minimo dettaglio. E' un esempio per i giovani: non bastano solo le qualità tecniche. Pallone d'Oro? Lo avrebbe meritato per quello che ha fatto con il Real Madrid vincendo la Champions. Al Mondiale col Portogallo più di così non poteva andare: è uno stimolo per lui fare ancora meglio quest'anno per vincerlo l'anno prossimo".