Prima di parlare in conferenza stampa, l’allenatore della Juve Allegri ha parlato a Sky Sport: ”Ragionamenti tra andata e ritorno? Visto com'è andata a Madrid, meglio pensare alla prima gara. Dovremo giocare una partita offensiva, coraggiosa, non si può pensare di venire via senza fare gol, perché poche volte capita di ribaltare il risultato come fatto agli ottavi. Bisogna sottolineare che la squadra sta bene, abbiamo la possibilità di mettere le basi per il passaggio del turno. E poi magari sabato avere la forza per festeggiare lo scudetto a Ferrara. Domani giochiamo contro una bella squadra, sarà un test importante, poi vedremo cosa faremo a Torino. La squadra sta bene, ci aspettando quattro giorni importanti. Ronaldo? A meno che non succeda niente di particolare giocherà. Dispiace non avere Chiellini ed Emre Can, ma gli altri stanno bene. Dybala ha fatto un buon allenamento oggi, Douglas Costa è recuperato. Giocherà Rugani in difesa, sono sicuro che farà molto bene".