Massimiliano Allegri ha parlato dopo la sconfitta della sua Juventus a Marassi contro il Genoa. In conferenza stampa, il tecnico bianconero ha risposto anche ad una domanda su Cristiano Ronaldo, non convocato per il match di oggi: "Se mi sono pentito di averlo lasciato a Torino? Oggi neanche se veniva giù il Padreterno la Juve poteva fare risultato. Ci vuole anche un pizzico di fortuna".