Queste le parole di Allegri alla vigilia della sfida con l’Atalanta: “Per la prima volta io e Ronaldo guarderemo la partita insieme dalla panchina, sono molto contento di quello che sta facendo, è la sua migliore partenza se guardiamo i numeri, ma io voglio che lui sia al top a marzo, quando la stagione è a un punto determinante. Regalo al calcio? Non voglio essere presuntuoso, la cosa che mi piacerebbe è che si lavorasse tutti in un'unica direzione".