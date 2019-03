In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha risposto così alle domande sulle condizioni di Cristiano Ronaldo: “Cristiano sta bene, ha già ricominciato a muoversi un po’; ci vuole prudenza perché è meglio saltare una partita o più partite che due mesi di stagione. Ronaldo rientrerà solo quando starà bene e non ci sarà nessun pericolo di ricaduta. Dico che Ronaldo farà gli esami lunedì e si valuterà. Il rischio è elevatissimo per Ajax-Juventus e lo sa anche Cristiano, sicuramente se non sta bene ad Amsterdam sa bene che rimarrà fuori. Non posso rischiare la stagione per una partita”.