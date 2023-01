Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato così a Dazn dopo la pesante sconfitta contro il Napoli, che rischia di tagliare fuori la Juventus dalla corsa scudetto: "Prima di tutto bisogna fare i complimenti al Napoli, ma noi siamo stati troppo bassi, eravamo scarichi di energia. Dopo i primi 20' di difficoltà ci siamo alzati, nel momento migliore abbiamo preso il 2-0 poi dopo il 2-1 abbiamo avuto dei momenti buoni. Poi per loro ogni tiro poteva essere un gol. Sono serate così, bisogna rimettersi in piedi, recuperare le energie. Il campionato è lungo, ci sono tanti punti in palio, bisogna rimetterci a lavorare".



GUARDARE IL POSITIVO - "E' stata una sconfitta meritata, siamo arrivati qui scarichi di energie. Abbiamo sbagliato certe situazioni leggibili. Non ci dobbiamo buttare giù, venivamo da otto vittore consecutive, dobbiamo riprendere il cammino subito dopo la Coppa Italia. Se commetti certi errori è difficile poi non prendere gol. Sono serate che capitano, purtroppo è successo contro la prima della classe. Nelle situazioni negative dobbiamo vedere il positivo, abbiamo avuto una buona reazione dopo il 2-0 e abbiamo creato qualcosa anche dopo il 2-1. Quando ci sono serate del genere la palla rimane lì e la prendono gli altri. E' una sconfitta che va accettata e messa lì".



ANDREA AGNELLI - "L'ultima di Andrea Agnelli da presidente? Dispiace per il presidente, con lui abbiamo passato anni meravigliosi, abbiamo fatto un ciclo irripetibile. Ma ora dobbiamo guardare avanti, cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati".