L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro il Bologna



EQUILIBRIO - "L'equilibrio va sempre mantenuto perchè comunque la stagione è lunga e siamo solamente alla seconda giornata".



IL BOLOGNA - "Oggi serve una Prestazione migliore rispetto a quella di settimana scorsa. Loro sono una squadra noiosa, con attaccanti molto buoni, dobbiamo fare meglio se non vuogliamo rischiare".



CAMBIASO - "Non mi sta sorprendento. A livello tecnico-tattico si è inserito subito, ma è intelligente ed è stato bravo. Non vuol dire che è stato bocciato Kostic, magari il titolare la prossima sarà lui. tutti sono importanti anche a gara in corsa".



DIFESA - "Il Bologna è una squadra che apre bene il campo e davanti ha buone situazioni. Dobbiamo difendere meglio rispetto a Udine".