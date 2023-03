Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Sky dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Friburgo con reti di Vlahovic e Chiesa che è valsa il passaggio ai quarti di finale di Europa League:



"Era importante passare il turno, abbiamo fatto bene nel primo tempo ma bisogna migliorare quando siamo in vantaggio di un uomo, fare scelte migliori nella gestione del pallone. Abbiamo un po' abbassato l'attenzione e ci siamo creati un po' di difficoltà, a loro in 10 o 11 non cambiava niente".



VLAHOVIC E CHIESA - "Sono contento per l'aspetto psicologico, ma serve guardare la prestazione del secondo tempo e migliorare. Non possiamo fare errori così sulle scelte e le linee di passaggio, così non va bene. Averli al meglio psicologicamente è importante, ma ripeto dobbiamo rivedere la prestazione della squadra nel secondo tempo".



RISCHI - "Ci sono state 2-3 situazioni, poi la ciliegina sulla torta l'ha messa Szczesny con quel lancio su Kean... Sono situazioni che vanno migliorate, ma dipende anche dalle qualità degli attaccanti: escludendo Di Maria sono tutti contropiedisti".