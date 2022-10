Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Empoli:



"Non è semplice, l'Empoli gioca bene, è sbarazzino ma ben organizzato, dovremo giocare attenti e di squadra o il risultato di sabato contro il Torino sarà vano. Kean? Sta bene, lo schiero per sfruttare il suo buon momento. Paredes? Martedì abbiamo una gara importante, pensavo di farlo giocare assieme a Locatelli ma ho bisogno di più gamba in quella posizione. Per vincere bisogna avere un atteggiamento di squadra, senza smania, con continuità".