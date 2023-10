Il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha parlato a Sky prima della gara col Verona:



"Lo stimolo più importante è quello di battere il Verona, squadra fisica: servirà attenzione soprattutto sotto quel punto di vista. Davanti siamo al completo con Vlahovic e Chiesa, abbiamo buoni giocatori pronti a dare una mano in panchina. Senza coppe? Ci sono vantaggi e svantaggi, ora non possiamo fare altrimenti e va bene così ma faremo di tutto per giocarle l'anno prossimo".