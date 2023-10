Secondo quanto riportato da Tuttosport il rapporto fra Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli è ottimo e per questo, dati i buoni risultati per la prima volta viene pronunciata la parola rinnovo. Difficile azzardare ipotesi sul futuro, ma entro fine anno se ne dovrà parlare per non avere una Juve con un allenatore a scadenza in panchina.