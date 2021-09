Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla ai microfoni di Sky prima del match con la Sampdoria: "Siamo a pari punti, quindi bisogna cercare innanzitutto di vincere la prima in casa perché non siamo riusciti ancora a vincere. Abbiamo vinto la prima in trasferta mercoledì e speriamo di vincere la prima in casa. Bisogna fare un passettino alla volta senza pensare a quello che succederà più avanti. Abbiamo questa partita non semplice, perché loro comunque hanno una buona tecnica, è una squadra che comunque difende bene, D'Aversa è molto bravo nell'organizzare le squadre".