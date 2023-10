Together, a black and white show è l'evento dedicato a celebrare il centenario di proprietà della famiglia Agnelli. A margine della serata, le parole di Max Allegri, l'allenatore della Juve.



"Serata meravigliosa, emozionante. Abbiamo incontrato quelli che hanno fatto la storia della Juve, Lippi in primis. Con lui ho un rapporto di lunga data, sempre stato un punto di riferimento. Era pratico ma vincente, come Capello e Trapattoni. Ho rivisto giocatori che mi hanno dato tanto, mi hanno regalato molte vittorie. Vorrei ricordare anche un'altra leggenda come Pessotto con cui lavoro ogni giorno. I più grandi? Platini e Zidane, giocatori straordinari a livello tecnico"



"Sono contento e orgoglioso di far parte di questa famiglia. Non sapevo quanti derby avevo vinto ma ho ancora tanta voglia di cercare di vincere. Nuovi trofei? Quando si è qui, vivi sotto pressione. Hai grandi responsabilità per avere grandi successi. Questo ti stimola a far bene"