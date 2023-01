Nessun problema per Wojciech Szczesny. Il portiere polacco della Juve, uscito malconcio dall'amichevole di venerdì con lo Standard Liegi, sarà regolarmente al suo posto mercoledì contro la Cremonese. Sono bastati infatti un paio di giorni di terapia per smaltire il fastidio al collo rimediato nell'ultimo test dello Stadium, l'allenamento del lunedì ha poi visto Szczesny regolarmente in gruppo per l'intera seduta. Salvo nuovi imprevisti, quindi, gerarchie rispettate fin dalla prima del 2023: Szczesny in porta, Mattia Perin pronto all'uso.