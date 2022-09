Sembrava costretto ad almeno una settimana di stop. Invece Fabio Miretti sarà già a disposizione con il Bologna: la sua caviglia si è sgonfiata in tempo, le sensazioni dopo l'infortunio rimediato in allenamento con l'Under 21 sembravano parlare di un problema non grave ma che lo avrebbe costretto ai box almeno fino alla gara col Maccabi. Invece Miretti è pronto, Allegri e la Juve hanno un problema in meno.