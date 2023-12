La Juventus che affronterà la Roma avrà a disposizione tutti i migliori elementi della propria rosa. Le notizie che arrivano dall'infermeria fanno sorridere Massimiliano Allegri che in un colpo solo recupera tutti i giocatori che fino ad oggi erano rimasti a lavorare a parte o erano a rischio per la convocazione.



ATTACCO QUASI AL COMPLETO - Le migliori notizie arrivano in attacco, dove sia Federico Chiesa, che aveva saltato per un fastidio al tendine rotuleo del ginocchio la gara col Frosinone, sia Dusan Vlahovic, che invece era partito dalla panchina ed era entrato segnando allo Stirpe, ma stava lavorando a parte per una botta al piede sinistro, hanno lavorato in gruppo e saranno a disposizione.



C'E' ANCHE LOCATELLI - E si è aggregato ai compagni nell'allenamento odierno anche Manuel Locatelli. Il centrocampista era stato costretto al cambio nel secondo tempo della gara contro il Frosinone per una forte botta all'anca. Anche lui con la Roma ci sarà.