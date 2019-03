La Juventus affronta l'nell'andata dei quarti di finale di Champions League il prossimo 10 aprile e il fenomeno portoghese è tutt'altro che sicuro di poter essere della partita, dopo la lesione ai flessori della coscia destra rimediata con la maglia del Portogallo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport,, che saranno in grado di chiarire meglio le condizioni fisiche e atletiche di CR7. L'idea, confermata da Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa, è quella di non rischiarlo, anche di fronte al minimo pericolo, per evitare dolorose ricadute.