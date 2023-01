, allenatore della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la: "Sapevamo dell'importanza e delle difficoltà, laè brava sulle seconde palle, pressa, corre. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto, c'erano tante incognite dopo 52 giorni poi nel secondo tempo siamo andati meglio."Avevo giocatori importanti in panchina e sono entrati hanno fatto bene, ci sono stati 5 minuti di casino ma poi la partita è tornata sulle nostre mani, Vincere qui non è semplice, con il Napoli stavano 1-1 fino alla fine, è una squadra difficile da affrontare""Avevamo troppi giocatori con poco minutaggio. Rabiot è entrato bene, Paredes da mezzala ha fatto meglio, anche Kean, avere questi cambi è importante"."Ha una rosa importante, ci sono state delle defezioni e in questa fase sono usciti giovani importanti. Soulé, Miretti, Fagioli, anche Gatti è cresciuto molto. C'è da lavorare e migliorare"."Ho sempre collaborato con la società, ci sono Cherubini e i suoi collaboratori che mi aggiornano sui giocatori in giro. Cambiare per cambiare non serve a niente e per il momento la rosa della Juve va bene così"."Se torna con l'Udinese? Vediamo, oggi si è allenato. Deve stare bene, è un giocatore straordinario e spero di averlo a disposizione. Abbiamo cinque mesi da giocare e abbiamo bisogno di tutti"."La Juventus ha una rosa molto importante, ci sono state delle defezioni ed in questa fase sono usciti dei giovani importanti e direi che c'è da essere contenti. C'è da lavorare e migliorare, siamo numericamente a posto"."Quando sono stato nelle società ho sempre collaborato, la Juventus al momento sta bene così".