Perchè Bernardeschi è calato? Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa ha risposto così a questa domanda: "Domani Bernardeschi sarà out. Perchè ha giocato meno dopo il boom iniziale? Ci vuole molto equilibrio. Sembrava che Federico, che aveva fatto passi da gigante per essere un grande giocatore soprattutto nella testa, fosse stato dipinto come un fenomeno. Poi è tornato dalla Nazionale con un problema al sartorio, lo abbiamo trascinato e ora l'ho fermato finchè non recupera: la gestione, fino a qui, è dettata da quel problema muscolare".