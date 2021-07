Si ride, si scherza, ma non si cambia idea. Leonardo Bonucci non è più uno dei vicecapitani alle spalle di Giorgio Chiellini. Ma chi sono gli uomini designati da Max Allegri secondo il criterio di anzianità continuativa? C'è Paulo Dybala per esempio. Non solo. Nella stessa stagione sono arrivati alla Juve anche Alex Sandro e Juan Cuadrado, che ha sì avuto una breve interruzione di ritorno al Chelsea ma non dettata dalla sua volontà. E poi c'è Federico Bernardeschi, arrivato nel 2​017. Da valutare invece la posizione di Daniele Rugani e Mattia De Sciglio, arrivati rispettivamente nel 2​015 e 2​017 ma reduci da una stagione in prestito.