“Dubito ergo sum” ovvero la sintesi dell’ultimo mese della Juve. Alcune scelte fondamentali, come quella sulla permanenza di Pirlo o meno, sono state complicate dalla conquista della Coppa Italia e del quarto posto, a dimostrazione di come tutto sia relativo. Ma rimangono ancora parecchi dubbi: il direttore tecnico e Dybala sì o no? E Ronaldo? E il centrocampo? E la carenza finanziaria? Per non parlare di Uefa, Suarez e così via…

