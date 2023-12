, perché proprio ora i bianconeri non possono rallentare la propria corsa, perché questa volta l'Inter affronta la Lazio in trasferta e potrebbe essere meno semplice rispondere al terzo sorpasso temporaneo.: la prossima settimana c'è il Frosinone, calcoli Allegri non ne fa mai ma se proprio ne dovesse fare li rimanderebbe al match con la Roma di fine anno. Allora via libera a quella che in questo momento è diventata la Juve dei titolari, con ancora Federico Gatti al fianco di Gleison Bremer e Danilo, con ancora Andrea Cambiaso sulla fascia destra in una mediana composta anche da Weston McKennie, Manuel Locatelli, un Adrien Rabiot non al massimo e Filip Kostic, con ancora Dusan Vlahovic al fianco di Federico Chiesa. Ma anche con una panchina un po' più lunga nonostante il forfait di Moise Kean: in attacco ci sarà spazio per Arek Milik e forse pure per Kenan Yildiz, a partita in corso si rivedrà anche Fabiot Miretti oltre a Timothy Weah, pure Alex Sandro dovrebbe giocare un discreto spezzone in difesa o a sinistra.– Questa quindi la probabile Juve anti-Genoa.A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Huijsen, Rugani, Iling-Junior, Weah, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Milik, Yildiz.Diffidati: Cambiaso, Gatti, Locatelli.Indisponibili: De Sciglio, Kean.Squalificati: Fagioli, Pogba (sospeso).