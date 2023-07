Lavori in corso. Oggi si raduna la Juventus, ancora un cantiere aperto. Dopo i primi colloqui telefonici, ci sarà il primo faccia a faccia tra Allegri e il nuovo direttore sportivo Giuntoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'allenatore chiede due colpi di mercato per giocare col 3-4-3: il centrocampista serbo Sergej Milinkovic Savic della Lazio e l'attaccante esterno Domenico Berardi del Sassuolo in alternativa al brasiliano Luiz Henrique del Betis.