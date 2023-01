Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla a Dazn prima del match con il Monza: "Una Juve che deve giocare compatta e con ordine, contro un Monza che sta facendo bene. Oggi partita difficile, dobbiamo tornare a vincere di fronte al nostro pubblico. Perché De Sciglio? Ha fatto un buon test in settimana, Cuadrado non c'è e McKennie è partito, a destra quindi ho optato per Mattia. Abbiamo anche alterative in panchina. Pogba e Vlahovic? E' tanto che non giocano, ma è importante averli in panchina e come cambi saranno importanti".