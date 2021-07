Buona la prima per Massimiliano Allegri da proprietario di cavalli. Light Up My Dream, il purosangue di 3 anni che l'allenatore della Juventus possiede al 20% in società con Alessandro e Giuseppe Botti, si è imposto ieri in Francia a Longchamp sui 1000 metri in un handicap per velocisti condotto dal fantino belga Christophe Soumillon.