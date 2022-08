Ecco le parole del tecnico della Juventus, Max Allegri, a Dazn prima della gara con il Sassuolo:



"La curiosità è nel sapere come giocheremo. Come tutte le prime, come dopo le soste, sarà sempre un punto interrogativo. L'anno scorso col Sassuolo abbiamo faticato molto, sia quando abbiamo vinto sia quando abbiamo perso. Dobbiamo iniziare a non prendere gol.



DI MARIA - "I grandi giocatori capiscono prima dove finisce la palla, lui può svariare e fare assist e gol. Poi c'è Kean, che oggi è squalificato ma riabbracceremo dalla prossima"



VLAHOVIC - "Stia sereno, capita di non segnare ma sono convinto che non sarà il suo caso, ha il gol nel sangue".