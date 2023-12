è ancora una. Il centrocampista danese classe 1995 piace, molto, ache ne ha discusso la candidatura conriscontrando il. Esperienza, personalità, struttura fisica importante e capacità di inserimento con i tempi giusti nell’area avversaria: qualità che caratterizzano Hojbjerg e che sono perfette per l’idea di calcio di Allegri.Nei giorni scorsi sono andati in scena nuovi contatti tra il club bianconero e l’agente del giocatore che sta lavorando su diverse piste come quella che porta all’Atletico Madrid. La strategia della Juventus è chiara da diverse settimane: l’obiettivo è trovare la soluzione migliore per la mediana a condizioni favorevoli. Quali? La formula deve essere quella del prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto. Allo stato attuale dal Tottenham non sono arrivate aperture a questa soluzione, gli Spurs considerano Hojbjerg un giocatore importante che può andare via solo di fronte a un’offerta congrua al valore dimostrato negli anni a Londra. Giuntoli non intende mollare la presa e continua a trattare con l’agente del danese, il tempo e il gradimento del ragazzo alla soluzione bianconera sono due carte nel mazzo del direttore sportivo.