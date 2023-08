Non solo, credo che possa addirittura, se quest’ultimo non dimostra infine di essere da Juventus. E questa non è una provocazione, è una semplice constatazione.. Eppure Berardi, al centro di una trattativa fra Juve e Sassuolo che oggi ha vissuto una nuova tappa , viene ancora trattato come il pavido imberbe, il neroverde “che fece per viltade il gran rifiuto”, e che quindi sta sulle palle a mezza Italia. È un vero peccato, perché Berardi, malgrado l’odio ingiustificato che suscita in giro per lo stivale, è molto forte. E molto, cosa di cui peraltro sembra consapevole Allegri, che del resto finora ha bistrattato il diversamente povero Chiesa. Ma come sottolineava Padovan in questi giorni Quando sostengo che Berardi può giocare nel 3-5-2, non è perché ho la sfera di cristallo o voglia fare la sparata della settimana. È che conosco molto bene la storia del giocatore in questione, e dunque. Pessimo inizio di stagione per il Sassuolo con in panchina Bucchi, poi la lenta ripresa con il mister dal cappellino, fino alle prestazioni addirittura sorprendenti di fine anno, malgrado un sistema di gioco, appunto il 3-5-2, poco organico ai colori neroverdi.Ricordate il tandemche fece impazzire l’Inter di Spalletti a San Siro?Non fu la sola bella prestazione di quei due,. Improvvisamente sembravano a proprio agio anche da prima punta.. Oltrepassavano così gli steccati della loro comfort zone, ossia la fascia destra. In particolare per Berardi fu uno step di maturazione decisivo in vista del triennio con De Zerbi, il quale è vero che lo riposizionò in fascia, ma beneficiando di una, il cui gioco diventò sempre meno prevedibile, e molto più ampio il suo raggio d’azione.Torniamo ancora a quella partita del Sassuolo di Iachini contro l’Inter: il gran gol di Berardi nella ripresa. Ormai Politano era sceso, c’era Babacar al suo fianco, un centravanti a tutti gli effetti, dunque. È qui che si nota tutto lo spessore del giocatore Berardi, a prescindere dal ruolo, Di Francesco, Iachini, De Zerbi o Dionisi. È una situazione di inferiorità numerica, ma di fatto è un duello tra lui e Skriniar. Finta di tiro col suo piede (il mancino), converge e calcia dal limite col destro all’incrocio sul primo palo. Un colpo in ripartenza, fra l’altro, con gli attaccanti ancora isolati dal resto della squadra:Nellaattuale l’arrivo di. La squadra èma potrebbe anche rispuntare (al momento solo come valida alternativa) l’idea del 4-3-3. Nel primo caso l’assetto sarebbe leggermente diverso: se Chiesa ha una calamita naturale che lo attira sul centro-sinistra,, in quella zona orfana di Dybala e Di Maria. E la Juve riguadagnerebbe immediatamente uno stoccatore, un giocatore dal mancino letale.L’opzione tridente resta in ogni caso la più invitante. Sostituite nell’immagine sotto (tratta dalla partita in famiglia Juve vs Next Gen della scorsa settimana) la mezzala Nicolussi Caviglia con un esterno puro, nella fattispecie il candidato Berardi, ed eccola qui laNella ripresa, poi, con Kaio e Yildiz è stato tutto molto più esplicito.