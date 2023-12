Non ci sono grandi notizie da segnalare in occasione dell'allenamento a porte aperte (su invito) della Juventus. Davanti a circa 200-300 tifosi, il gruppo di Max Allegri ha iniziato la nuova missione sorpasso sull'Inter, venerdì arriva il Napoli e i bianconeri non vogliono cedere un solo centimetro: tanto possesso palla ed esercitazioni ad hoc, questo il menu di giornata concluso con la partitella a campo corto per chi ha giocato meno col Monza (più Dusan Vlahovic, protagonista con i tre gol che gli son valsi gli applausi più convinti) e i giovani della Primavera. Al termine sessione supplementare dal dischetto per Vlahovic: 4 su 4 con Szczesny in porta, è Pinsoglio a ipnotizzarlo macchiando la striscia con 1 su 2.



Assente Daniele Rugani per influenza, mentre Manuel Locatelli e Alex Sandro hanno svolto buona parte di allenamento a parte per seguire il proprio programma personalizzato. Sempre ai box Timothy Weah. Mentre i vari Dean Huijsen, Joseph Nonge Boende e soprattutto Kean Yildiz sono tornati per qualche giorno a Vinovo in vista del turno infrasettimanale di serie C che giocheranno insieme alla Next Gen.