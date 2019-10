La Juventus, pur priva dei 14 calciatori al momento impegnati con le rispettive Nazionali tra amichevoli e qualificazioni ai prossimi Europei, è tornata in campo nel pomeriggio di oggi agli ordini di Maurizio Sarri. Questo il recap dell'allenamento, dal sito ufficiale bianconero:



"La Juve ha ricominciato a lavorare a ranghi ovviamente ridotti questo pomeriggio alla Continassa. I giocatori bianconeri (fatta eccezione per coloro che in questi giorni sono insieme alle loro Selezioni Nazionali) si sono allenati in campo, agli ordini di Mister Sarri.



Si unirà domani al gruppo anche Gonzalo Higuain, che oggi ha usufruito di una giornata di permesso.



A proposito di domani: l’appuntamento al JTC è fissato per il mattino".