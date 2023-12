Seduta di allenamento aperta alla stampa per la Juventus: gli uomini di Massimiliano Allegri, dopo il pareggio sul campo del Genoa di venerdì sera, hanno svolto la sessione odierna in vista del prossimo impegno di campionato contro il Frosinone, in programma il 23 dicembre alle 12:30.



DA SEGNALARE - L'esterno serbo Filip Kostic ha lavorato a parte per smaltire una botta presa contro un cartellone pubblicitario a Genova, mentre non recupera Adrien Rabiot: per la mezzala francese, assente a Marassi per una noia al costato che non gli ha permesso di scendere in campo, solo lavoro in palestra. Assenti anche Huijsen e Nonge che, presumibilmente, domani giocheranno con la Next Gen contro l'Entella. Presente invece Yildiz.