Campionati fermi e squadre che non si allenano. Questo lo scenario ai tempi del coronavirus, ma i calciatori non si fermano e proseguono con i programmi dei preparatori atletici tra le proprie mura di casa. Ce ne dà un esempio Douglas Costa. L’esterno brasiliano della Juventus, attraverso le storie di Instagram, ha postato un’istantanea del suo allenamento in videochiamata con il suo personal trainer: “15 giorni per rimanere ancora una macchina”.