Questo il report ufficiale della Juventus dopo l'allenamento odierno in vista della gara contro il Bologna in programma dopo la sosta per le nazionali: "Secondo allenamento settimanale per i giocatori rimasti a Torino in questi giorni di pausa di campionato per gli impegni delle Nazionali.



Dopo l’allenamento di ieri, svoltosi nel pomeriggio, il JTC ha visto lavorare la Juve nella tiepida e soleggiata mattinata di oggi. Atletica e lavoro sul campo per i bianconeri, e appuntamento fissato a domani, sabato, sempre al mattino".