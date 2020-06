La Juventus questa mattina è tornata in campo alla Continassa per un allenamento leggero, perlopiù di scarico, dopo l’amichevole in famiglia di ieri sera allo Stadium. Tra gli assenti, oltre Demiral, Higuain, alle prese con l’infortunio alla coscia subito pochi giorni fa, Chiellini, per scelta concordata con lo staff tecnico, e Ramsey, che sta seguendo un programma personalizzato a parte.



Questa la formazione provata ieri da Sarri in vista della sfida di Coppa Italia contro il Milan: Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas, Dybala, Ronaldo