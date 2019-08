Come si legge sul sito ufficiale, "la Juventus continua a lavorare in vista dell’esordio in campionato, previsto per sabato alle ore 18 sul campo del Parma. I Campioni d’Italia sono scesi in campo questa mattina al JTC per la seconda seduta della settimana: dopo i test iniziali, Chiellini e compagni hanno svolto un lavoro tattico diviso per reparti, per poi concludere l’allenamento con una partitella in spazi stretti.



Per domani è previsto un allenamento mattutino".