Le prime tre squadre del campionato, guardando la classifica, hanno dato ottime risposte: vittorie e ottimi segnali da Napoli, Milan e Inter, che hanno chiuso tutte gli anticipi senza subire gol. A questo punto, anche la Juventus è chiamata a dare risposte, per dimostrare di poter tenere il passo soprattutto delle due milanesi, appaiate in vetta. La squadra di Allegri è attesa dall'esame Atalanta, che affronterà con l'emergenza attaccanti, viste le assenze di Vlahovic (out per un problema alla schiena) e Milik (a riposo per un fastidio al polpaccio). Spazio quindi a Kean, che ha recuperato in extremis e si caricherà sulle spalle il peso dell'attacco al fianco di Chiesa.



GLI ALTRI REPARTI - Nel 3-5-2 allegriano, a centrocampo scelte quasi certe con Locatelli in cabina di regia, affiancato da Rabiot sul centro-sinistra e uno tra Miretti e Fagioli sul centro-destra, con Miretti in vantaggio per un posto dal 1'. Sulle fasce per stanare l'Atalanta Allegri dovrebbe riconfermare a destra il rinato McKennie, che al momento è considerato la prima scelta, sebben Weah scalpiti per tornare a calcare il campo dall'inizio e sia - parole di Allegri - "in crescita dopo un momento di flessione". A sinistra spazio a Kostic. Passando infine alla difesa, nonostante l'ottima prestazione di Rugani all'ultima contro il Lecce, torna Gatti a dividere il reparto con Bremer e Danilo. In porta è sicuro del posto Szczesny.