Laha trasmesso una sensazione pessima durante il mercato che si è chiuso ieri, e non perché ha dovuto fronteggiare. Questo è un problema che hanno quasi tutti. Il fatto è che il club bianconero è sembrato completamentea fronteggiare gli eventi che via via gli si stavano verificando attorno. Inclusa la partenza di, che pure. Così il gruppo consegnato daal suo amicoè pieno di contraddizioni e di lacune, in particolare mancano. E ora, per costruire una Juve da, all’allenatore serve un’impresa.