Tredici punti quest'anno e diciannove l'anno scorso, tra Sarri e Pirlo ci sono sei punti di differenza in classifica.. E per certi versi è un copia e incolla di problemi ed errori ancora da sistemare: ieri non decollava con il toscano, oggi fa fatica con l'ex centrocampista. Due facce di una stessa medaglia, con la speranza che la stagione possa prendere una svolta positiva il prima possibile.