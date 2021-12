Appuntamento con la storia. Alle ore 21 all’di Torino laWomen sfida il Servette per conquistare, per la prima volta, i quarti di finale di Champions League. Con una vittoria le bianconere conquisterebbero un posto tra le otto squadre più forti d’Europa, per rendere il sogno realizzabile basterà battere le campionesse di Svizzere. Il pronostico è tutto a favore delle bianconere che hanno vinto il match di andata per 3-0 con le reti di Arianna Caruso, Lina Hurtig e Valentina Cernoia e nei tre precedenti, considerando anche le amichevoli, hanno sempre centrato un successo in goleada.La Juventus Women è attualmente alnel girone A:e fanalino di coda il Servette con zero.. In caso di successo delle tedesche, oltre a quello delle ragazze di Montemurro, al 90' ci sarebbero tre squadre a 11 punti:(con un gol di scarto passa il Chelsea anche in caso di ko). Nell'ipotesi remota di pareggio della Wolfsburg e del Juve passerebbero le bianconere grazie agli scontri diretti.In caso di passaggio idei quarti di finale che si disputeranno a marzo saranno ilalle ore 13. La finale di Women’s Champions League in questa stagione si disputerà proprio all’Allianz Stadium di Torino. Lo stesso luogo in cui questa sera le bianconere sono chiamate a scrivere la storia raggiungendo per la prima volta questo traguardo ed entrando