anche se la cornice non è quella di Villar Perosa (che avrebbe però accontentato meno di un quinto del popolo bianconero, pur tenendo viva tradizione e suggestione), anche se al posto della Primavera c'è la Next Gen, anche se la partitella è ribattezzata Juventus Black-Juventus White.arrivato alla Continassa in elicottero, rievocando antichi splendori della famiglia Agnelli che proprio ora celebra il centenario di proprietà. È una festa pure se in campo poi mancano tanti protagonisti, comunque presenti (tranne i fuori rosa, da Leonardo Bonucci in poi).che fa il paio con lo striscione esposto dalla tifoseria organizzata ieri sera. E al momento del gol su rigore di Vlahovic, ma anche prima e dopo, proprio DV9 è stato il più acclamato: