La Juventus è in difficoltà finanziarie, tant’è che vorrebbe spostare quattro mensilità di stipendi sul prossimo esercizio. E anche per far quadrare i conti la squadra, così com’è, verrà profondamente cambiata: secondo La Repubblica, ci sono almeno sei giocatori sul mercato (Rabiot, Ramsey, Alex Sandro, Demiral, Bentancur, Dybala) e di sicuro Cristiano Ronaldo non verrebbe trattenuto se trovasse una scrittura altrove.



Inoltre, arrivano segnali di un disagio profondo di Buffon e Chiellini, teoricamente i più aziendalisti e i più fedeli a Pirlo, che ieri ha glissato: "Il loro futuro? Io penso al presente".