Nessun colpo di scena questa volta. Come previsto Dusan Vlahovic si è allenato in gruppo, proprio come da programma dopo una settimana filata via liscia come la scorsa. Almeno una buona notizia per la Juve e Max Allegri, quindi, c'è: contro il Milan ci sarà di nuovo il numero 9 bianconero al centro dell'attacco.