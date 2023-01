In Primavera come in prima squadra. Il Napoli di Frustalupi ha battuto i pari età della Juve per 2-1. Le marcature sono state siglate entrambe da Spavone, mentre per i bianconeri in rete è andato Hasa. Gli azzurri salgono così a 16 punti, al tredicesimo posto in classifica, mentre gli avversari restano a 25, quarti.