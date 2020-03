La Juventus prosegue la ripresa in borsa, dopo settimane nere a causa dell’emergenza coronavirus che ha colpito il mondo in tutti i suoi settori. Oggi altra giornata positiva in Piazza Affari, con il titolo bianconero che ha chiuso in territorio positivo a +8,87%, con le azioni che si sono assestate al prezzo di 0,729 centesimi. Crescita lenta ma continua dunque, dopo il tonfo pesante che si è verificato con l’interruzione dell’attività sportiva, costata al club la retrocessione di indice azionario: dal 23 marzo passerà dal Ftse Mib al Mid Cap.