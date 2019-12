Arturo Vidal è solo l'ultimo dei duelli di mercato tra Juve e Inter. Uno scenario che si è ripetuto spesso in quesi mesi. Come scrive il Corriere della Sera, Paratici e Marotta non si amano e il testa a testa va avanti da quando, più di un anno fa, si sono divisi. La Juve ha provato a dar fastidio all’Inter su Conte, Icardi, Lukaku, ma la dirigenza nerazzurra ha respinto gli assalti, anzi è finora arrivata sempre prima sugli obiettivi.